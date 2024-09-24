بـ50 صاروخاً... هذا ما استهدفه "الحزب" قبل قليل

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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه قصف قاعدة دادو بـ50 صاروخاً.وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة دادو بـ 50 صاروخاً".