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لبنان

بـ50 صاروخاً... هذا ما استهدفه "الحزب" قبل قليل

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:54
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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه قصف قاعدة دادو بـ50 صاروخاً.



وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة دادو بـ 50 صاروخاً".
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