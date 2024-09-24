أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف العدو الإسرائيلي مساء اليوم لسوبرماركت سارة والسنتر في كفرملكي وباندلاع حريق كبير بالمكان.





كذلك، اغار العدو على المنطقه بين كفرفيلا وعين قانا بإقليم التفاح.

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