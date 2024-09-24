حول سعر ربطة الخبز الجديد.. بيان من وزارة الاقتصاد

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أن سعرا جديدا لربطة الخبز سيُعمل به، "بعدما شارفت عملية دعم القمح من خلال قرض البنك الدولي على نهايتها".



وأضاف البيان: "كثفت الاجتماعات في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية من مطاحن وافران للتحضير لمرحلة ما بعد الدعم ان على صعيد الاسعار او على صعيد توفر القمح بهدف المحافظة على الاستقرار التمويني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

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وتابع: "ان المطاحن أكدت على توفر القمح المعد للطحن بما يؤمن حاجة البلاد حيث استورد ت حوالي 40 الف طن من القمح، والافران على استعداد لتسلم حاجاتها من الطحين لصناعة الخبز العربي وبيعه من المستهلكين بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري". وأضاف البيان: "كثفت الاجتماعات في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية من مطاحن وافران للتحضير لمرحلة ما بعد الدعم ان على صعيد الاسعار او على صعيد توفر القمح بهدف المحافظة على الاستقرار التمويني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".وتابع: "ان المطاحن أكدت على توفر القمح المعد للطحن بما يؤمن حاجة البلاد حيث استورد ت حوالي 40 الف طن من القمح، والافران على استعداد لتسلم حاجاتها من الطحين لصناعة الخبز العربي وبيعه من المستهلكين بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري".

وأشار البيان إلى أنّه "وعليه لقد تم تحديد على تحديد سعر ربطة الخبز ب،65،000 الف ليرة لبنانية بوزن 840 غراما اي بزيادة 40 غرام في صالة الفرن، وبالتالي تسلم الافران الموزعين الربطة بـ 62 الف ليرة لبنانية لتسليمها الى المحلات والسوبر ماركت بـ 70 الف ليرة لبنانية، والمحلات والسوبرماركت تبيعها للمستهلكين بـ 77 الف ليرة لبنانية في اي منطقة ، ( اي ان ربطة الخبز ستباع داخل الفرن بـ 65 الف ليرة لبنانية وفي المحلات التجارية بـ 77 الف ليرة لبنانية ) كما سيحدد سعر ووزن ربطة الخبز الصغير".



وختم: "ستكلف مديرية حماية المستهلك بمراقبة السوق للتأكد من الالتزام بهذه التسعيرة والوزن على ان يتم تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء على المخالفين. وإنَّ قرار التعرفة الجديد صدر اليوم ليتم العمل بمضمونه ابتداءً من الغد (الأربعاء)".