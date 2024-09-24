إنتهاء أعمال البحث والإنقاذ.. إليكم حصيلة شهداء وجرحى بلدة النبي ايلا

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وجاء في البيان: "بعد مرور ٢٤ ساعة على انطلاق عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي انهار في بلدة النبي ايلا (البقاع) بعد أن استهدفته غارة إسرائيلية قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٤ وادت الى انهيار طبقاته الثلاث، تمكن عناصر الدفاع المدني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم من العثور على جثمان اخر المفقودين ليرتفع عدد الشهداء الى ٦. وكان العناصر قد تمكنوا من إنقاذ ٦ جرحى ونقلهم الى المستشفى الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة".أضاف: "توازيا تستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي استهدف نتيجة العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في الغبيري وقد أسفرت عمليات البحث حتى الساعة عن انتشال جثامين ٦ شهداء".