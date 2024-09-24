بريطانيا تحثّ مواطنيها على مغادرة لبنان

قالت وزارة الخارجية البريطانية أن "الحكومة نصحت البريطانيين اليوم الثلاثاء بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك".



وأكدت الوزارة في بيان: "سينتقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص في الساعات القادمة مع استمرار الحكومة في إعداد خططتها للطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".

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