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لبنان

بريطانيا تحثّ مواطنيها على مغادرة لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 18:07
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قالت وزارة الخارجية البريطانية أن "الحكومة نصحت البريطانيين اليوم الثلاثاء بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك".

وأكدت الوزارة في بيان: "سينتقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص في الساعات القادمة مع استمرار الحكومة في إعداد خططتها للطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".
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