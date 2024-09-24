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لبنان

غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية

Lebanon 24
24-09-2024 | 18:00
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استهدفت غارة اسرائيلية منطقة السعديات الجية. 
وقد أدى سقوط الغارة إلى اغتيال شخصية فلسطينية.
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