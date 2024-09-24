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لبنان

ميقاتي في نيويورك لاجراء المزيد من الاتصالات الديبلوماسية

Lebanon 24
24-09-2024 | 22:11
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توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك لاجراء المزيد من الاتصالات الديبلوماسية خلال انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة، ومواكبة الحركة الديبلوماسية التي برزت في اجتماع لعدد من وزراء الخارجية العرب الموجودين في نيويورك وهو الأمر الذي دفعه إلى العودة عن قرار عدم توجهه إلى نيويورك .هذا الامر ادى الى الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس.
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وكان ميقاتي عقد قبيل سفره سلسلة اجتماعات لبحث الاوضاع الراهنة والجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.فاجتمع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وبحث معه موضوع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الامم المتحدة للبنان في هذا الوقت بالذات.
كما عقد اجتماعا مع وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى عرض للأوضاع المالية في البلاد.واستقبل منسق «لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية» الوزير ناصر ياسين الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها اللجنة لإيواء النازحين من مناطق العدوان وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.
وكتبت" النهار": النائب سيمون أبي رميا، الذي تربطه علاقة وثيقة بالفرنسيين ومن المتابعين لهذا الدور، يؤكد أن "باريس لها دور تاريخي في لبنان، وخصوصية واعتبارات كثيرة ثقافية وسياسية واجتماعية وإنسانية، ولا يمكن أن تتخلى عن لبنان، وأن زيارة موفدها في هذا التوقيت لها أهميتها، وتؤكد المؤكد بأن الدور الفرنسي تجاه لبنان لم يتوقف منذ انطلاق الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات وصولاً إلى اليوم، ولهذه الغاية، أعتقد أن لودريان يقوم بجهد كبير على مستوى الرئاسة أو من خلال احتواء الوضع القائم اليوم، عبر هذه الحرب التي لا أفق لها وهذا الدمار والخراب والإجرام الإسرائيلي.


لذلك أعتقد أن لودريان، بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يسعى ليقوم بجهود مضنية، لكن حتى الساعة ما يجري في الجنوب يطغى على الحراك الديبلوماسي، وباختصار أؤكد أن ثمة تنسيقاً فرنسياً أميركياً سعودياً، لكن من يعتقد أن الدور الفرنسي انتهى أو يحصل في الوقت الضائع، فذلك أراه مغايراً للحقائق، لأن باريس لم تتخلّ يوماً عن لبنان، بل كانت إلى جانبه في السرّاء والضرّاء".

الوزير السابق مسؤول العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان يقول : "ما عرفناه وعلمناه عن الدور الفرنسي وزيارة لودريان لبيروت في هذا التوقيت والظروف الصعبة، إذ سبق قبيل اندلاع الحرب بهذه الضراوة، أنه تواصل مع السعوديين للتوافق على اسمين لرئاسة الجمهورية، ما أخبرنا به السفير وليد بخاري خلال زيارته لمعراب، لكن التطورات التي حصلت في الأيام الماضية من التفجيرات والاغتيالات، إلى هذا الدمار والحرب التي تحدث اليوم، فذلك بدل بالمعطيات، وبالتالي ثمة بحث في ضرورة احتواء الوضع القائم اليوم.

ومعلوماتنا تؤكد أن انتخاب الرئيس قد يكون جزءاً من الحلّ، إذ ثمة سلة متكاملة لوقف الحرب واحتواء ما يجري، وذلك يكون بانتخاب الرئيس، إضافة إلى انتشار الجيش، أي ثمة سلسلة حلول مترابطة بعضها ببعض".

ويتابع مؤكداً التنسيق بين الأميركيين والفرنسيين، "لكن الأفعل بين باريس والرياض، حيث هناك تناغم واضح المعالم بين الطرفين".
ويخلص قائلاً: "من هذا المنطلق الدور الفرنسي يتحرك بهذا الاتجاه، ولذلك لم يلغ لودريان زيارته لبيروت، على الرغم من التطورات والحرب الدائرة بناءً على هذه المعطيات وهذه الأجواء".
 
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