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لبنان

في حصيلة شبه نهائية.. كم بلغ عدد الشهداء والجرحى في عين قانا؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:08
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عين قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح.
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