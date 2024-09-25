جريمة مروّعة... قتل شقيقه وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ م.ا أطلق النار من بندقية صيد على شقيقه ع.ر.ا وأرداه قتيلاً، بسبب خلاف بينهما على أرض، في منطقة الباردة - عكار.

وقام لاحقا م.ا بتسليم نفسه إلى القوى الأمنيّة التي حضرت إلى مكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.