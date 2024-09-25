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لبنان

جريمة مروّعة... قتل شقيقه وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة

Lebanon 24
25-09-2024 | 07:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ م.ا أطلق النار من بندقية صيد على شقيقه ع.ر.ا وأرداه قتيلاً، بسبب خلاف بينهما على أرض، في منطقة الباردة - عكار.
 
 
وقام لاحقا م.ا بتسليم نفسه إلى القوى الأمنيّة التي حضرت إلى مكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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