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لبنان

كيف يصمد "حزب الله" أمام الهجمات الإسرائيليّة العنيفة؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ تقارير إعلامية تحدثت عن مقومات صمود "حزب الله" في لبنان، في ظل الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن "القيادة المرنة لحزب الله وشبكة أنفاقه وترسانة أسلحته تساعده على الصمود أمام إسرائيل".
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ولفتت المصادر إلى "قدرة حزب الله على التواصل مدعوما بشبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى"، مضيفة أنّ "حزب الله كان يجلب الصواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة تحسبا لصراع طويل الأمد ويسعى لتجنب حرب شاملة". (روسيا اليوم)
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