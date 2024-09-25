الدفاع المدني مستمرفي رفع انقاض البناء المستهدف في المعيصرة

ما زالت عناصر الدفاع المدني من مركزي جبيل وكسروان الاقليميين تعمل على رفع انقاض البناء الذي استهدف في بلدة المعيصرة الكسروانية بغارة اسرائيلية بحثا عن مفقودين.

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