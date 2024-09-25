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لبنان

الدفاع المدني مستمرفي رفع انقاض البناء المستهدف في المعيصرة

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:26
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ما زالت عناصر الدفاع المدني من مركزي جبيل وكسروان الاقليميين تعمل على رفع انقاض البناء الذي استهدف في بلدة المعيصرة الكسروانية بغارة اسرائيلية بحثا عن مفقودين.
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