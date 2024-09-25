إلى متى تكفي اللحوم في لبنان... وهل ارتفعت أسعارها؟

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طمأن أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان الى أنه لدى لبنان ما يكفي من لحوم الأبقار الحية لحوالي ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الإعتبار إستمرار الإستيراد الذي يعزز هذا المخزون.واشار عيد الى أنه "لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على أسعار لحوم الأبقار عما كنا أعلناه منذ حوالي الشهر، إذ أشرنا حينها الى إرتفاع أسعار لحوم الأبقار من مصدرها في أوروبا الى 14 دولاراً للكيلوغرام".وقال: "ما يقلقنا هو موضوع نقل الأبقار الى المناطق التي تتعرض للعدوان لتأمين استهلاك المواطنين فيها".