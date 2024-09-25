Advertisement

لبنان

إلى متى تكفي اللحوم في لبنان... وهل ارتفعت أسعارها؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1251798-638628753125077050.jpg
Doc-P-1251798-638628753125077050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان الى أنه لدى لبنان ما يكفي من لحوم الأبقار الحية لحوالي ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الإعتبار إستمرار الإستيراد الذي يعزز هذا المخزون.

Advertisement
واشار عيد الى أنه "لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على أسعار لحوم الأبقار عما كنا أعلناه منذ حوالي الشهر، إذ أشرنا حينها الى إرتفاع أسعار لحوم الأبقار من مصدرها في أوروبا الى 14 دولاراً للكيلوغرام".

وقال: "ما يقلقنا هو موضوع نقل الأبقار الى المناطق التي تتعرض للعدوان لتأمين استهلاك المواطنين فيها".
وأضاف: "كما أن تطور الأحداث الأمنية من شأنه رفع تكلفة الشحن البري لنقل الأبقار الى مختلف المناطق، وكذلك الشحن البحري، بسبب رفع أسعار بوالص التأمين".

وتابع عيد: "علينا الإنتظار، فالوضع صعب، لكن في كل الأحوال اللحوم متوفرة، والباقي يمكن معالجته".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24