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لبنان

ماذا أبلغ حزب الله لودريان؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:37
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أفادت مصادر "الحدث"، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله أبلغ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أنه لن يبقى ساكتًا أمام الاستهدافات".
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حزب الله

الموفد الفرنسي

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