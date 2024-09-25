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لبنان

تحضيراً للحرب البريّة في لبنان.. هذا ما قام به جيش العدوّ الإسرائيليّ اليوم

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:40
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قال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن القيادة الشمالية أجرت تدريبات للقوات البرية تحاكي القتال البري في لبنان.

وقال الموقع الإسرائيلي إن التدريبات التي تجريها القيادة الشمالية استعدادا لسيناريوهات العمل البري في لبنان شملت أساليب قتال كانت تطبق في قطاع غزة.
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وأضاف أن فرقاً تشارك في مناورات القيادة الشمالية منها الفرقة التاسعة والفرقة 179.
 
هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق "للمرة الأولى على الإطلاق" صاروخا وصل الى منطقة تل أبيب قبل أن يتم اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس": "هذه المرة الأولى على الإطلاق يصل صاروخ من حزب الله الى منطقة تل أبيب"، مؤكدا أنه "تمّ اعتراضه". (العربية) 

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