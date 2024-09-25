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لبنان

"اندلاعها لن يعيد النازحين إلى ديارهم".. واشنطن: نعمل بلا كلل لتجنب الحرب الشاملة في لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:56
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل بلا كلل لتجنب الحرب الشاملة في لبنان، مشيرا إلى أن اندلاعها لن يحل المشكلة ولن يعيد النازحين إلى ديارهم.
 
وأضاف: "خطر التصعيد في المنطقة حاد و نركز بشدة على ذلك"، مشددا على أن "الدبلوماسية وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار".
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ودعا بلينكن، جميع الشركاء للضغط على الأطراف من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وتابع قائلا: "يتعين على كل منا مواصلة الضغط على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق.
 
وشكر وزير الخارجية الأميركي الشركاء، وقال: "ممتنون لشركائنا خاصة قطر ومصر، على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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