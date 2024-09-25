"اندلاعها لن يعيد النازحين إلى ديارهم".. واشنطن: نعمل بلا كلل لتجنب الحرب الشاملة في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل بلا كلل لتجنب الحرب الشاملة في لبنان، مشيرا إلى أن اندلاعها لن يحل المشكلة ولن يعيد النازحين إلى ديارهم.

وأضاف: "خطر التصعيد في المنطقة حاد و نركز بشدة على ذلك"، مشددا على أن "الدبلوماسية وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار".

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ودعا بلينكن، جميع الشركاء للضغط على الأطراف من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وتابع قائلا: "يتعين على كل منا مواصلة الضغط على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق.

وشكر وزير الخارجية الأميركي الشركاء، وقال: "ممتنون لشركائنا خاصة قطر ومصر، على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".