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لبنان

دول غربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:23
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أوصت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مواطنيها الموجودين في لبنان بمغادرة هذا البلد، على خلفية تصاعد الهجمات الإسرائيلية عليه.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، قال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن بلاده تتخذ "التدابير اللازمة" لتأمين مغادرة الروس الأراضي اللبنانية "في أقرب وقت ممكن"، عبر استخدام المواصلات التجارية المتوفرة.
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وأضاف أن مغادرة الروس للأراضي اللبنانية "ضروري لسلامة أرواحهم". (الأناضول)
 

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