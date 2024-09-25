كم بلغ عدد الاصابات اثر الغارة على راس اسطا في جبيل؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة راس اسطا قضاء جبيل ادت إلى إصابة شخصين بجروح.

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