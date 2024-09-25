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لبنان

كم بلغ عدد الاصابات اثر الغارة على راس اسطا في جبيل؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:57
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة راس اسطا قضاء جبيل ادت إلى إصابة شخصين بجروح.
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راس اسطا

جبيل

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