عراك وتضارب في جبل محسن.. اليكم ما حصل

وقع اشكال بين كل من المدعو "م.س" و "ح.د" الملقب "سونا" في محلة جبل محسن مقابل مدرسة "ابو فارس"، تطور الى عراك وتضارب بين الطرفين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







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وعرف ان الاشكال بين الطرفين ناتج على خلفية اشكال سابق> على اثر الاشكال، تدخلت دورية من المخابرات وقامت لاحقاً بتوقيف "م.س" لوجود مذكرة توقيف بحقه.وعرف ان الاشكال بين الطرفين ناتج على خلفية اشكال سابق>