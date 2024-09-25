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لبنان

عراك وتضارب في جبل محسن.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:19
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وقع اشكال بين كل من المدعو "م.س" و "ح.د" الملقب "سونا" في محلة جبل محسن مقابل مدرسة "ابو فارس"، تطور الى عراك وتضارب بين الطرفين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

 
على اثر الاشكال، تدخلت دورية من المخابرات وقامت لاحقاً بتوقيف "م.س" لوجود مذكرة توقيف بحقه.
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وعرف ان الاشكال بين الطرفين ناتج على خلفية اشكال سابق>
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