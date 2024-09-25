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لبنان

عبد المسيح للمفوضية السامية لللاجئين: للإهتمام بالنازحين اللبنانيين في سوريا

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:50
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كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "أطالب المفوضية السامية لللاجئين أن تهتم بالنازحين اللبنانيين في سوريا و أن تمنحهم حق الطبابة والتعليم والاستشفاء المجاني وبمعاش لا يقل عن 200 دولار شهريا للفرد، اسوة لما تفعله للنازحين السوريين في لبنان".
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وأضاف: "كما  أطالب الحكومة السورية الجديدة  بحماية مواطنيها في لبنان و العمل على عودتهم الآمنة الفورية إلى بلدهم الأم الذي أصبح أكثر أمناً و سلاما من بلدنا  في ظل سياستهم الحيادية عما يجري في لبنان و فلسطين".
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