عبد المسيح للمفوضية السامية لللاجئين: للإهتمام بالنازحين اللبنانيين في سوريا

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كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "أطالب المفوضية السامية لللاجئين أن تهتم بالنازحين اللبنانيين في سوريا و أن تمنحهم حق الطبابة والتعليم والاستشفاء المجاني وبمعاش لا يقل عن 200 دولار شهريا للفرد، اسوة لما تفعله للنازحين السوريين في لبنان".وأضاف: "كما أطالب الحكومة السورية الجديدة بحماية مواطنيها في لبنان و العمل على عودتهم الآمنة الفورية إلى بلدهم الأم الذي أصبح أكثر أمناً و سلاما من بلدنا في ظل سياستهم الحيادية عما يجري في لبنان و فلسطين".