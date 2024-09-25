بالأرقام.. هذا عدد النازحين اللبنانيين إلى سوريا

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دخل عبر معبر جوسيه بين لبنان وسوريا 352 عائلة، منهم 830 مواطناً لبنانياً، و583 سورياً، توزعوا في منازل ضمن حمص، ومراكز إيواء في قرى القصير، بينما دخل عبر معبر مطربة 80 عائلة وهم 400 مواطن لبناني، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".وقال نائب محافظ ريف دمشق: بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس اليوم الأربعاء، لغاية الساعة الرابعة والنصف عصراً، 10247 سورياً و 2686 لبنانياً، ويوم أمس الثلاثاء 4011 لبنانياً و 7603 سوري. وتوزع الأخوة اللبنانيون على مراكز الإيواء التي جهزنها المحافظة في الحرجلة والدوير ويبرود إضافة إلى تجهيز 3 فنادق في السيدة زينب لاستقبال الوافدين.