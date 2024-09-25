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لبنان

سلام استقبل السفير التركي.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:37
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استقبل وزير الإقتصاد أمين سلام في مكتبه سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، للإطلاع منه على نشاط تركيا تجاه لبنان على صعيد الدعم الانساني للنازحين بسبب القصف العدواني على لبنان.

‏‎كما توجه الوزير أمين سلام بطلب الى السفير التركي بتقديم المساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.
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‏‎وشكر الوزير سلام، السفير علي باريش أولوصوي جهوده في متابعة وصول طائرة محملة بـ 30 طناً من المساعدات الطبية.

‏‎وبدوره أكّد السفير التركي وقوف الدولة التركية الى جانب الدولة اللبنانية ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في هذه ظل هذه الظروف الاستثنائية واستعدادهم السريع لتلبية طلبات الشعب اللبناني لا سيما نداء الوزير سلام الانساني.
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