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لبنان

بقذائف المدفعية ‏الثقيلة... "حزب الله" قصف ثكنة برانيت

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:46
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".‏
 
 
كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابها إصابة مباشرة".‏
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