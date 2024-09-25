بقذائف المدفعية ‏الثقيلة... "حزب الله" قصف ثكنة برانيت

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".‏



Advertisement كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابها إصابة مباشرة".‏