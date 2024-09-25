المدارس الكاثوليكية: عودة محتملة للتعليم من الاثنين المقبل

طلبت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان من مديري المدارس البدء بالإعداد التربوي والإداري، بدءاً من يوم غد الخميس 26 أيلول، من أجل معاودة محتملة للتعليم انطلاقاً من يوم الاثنين 30 أيلول، بعد التشاور الضروري مع وزير التربية، فيكون التعليم إمّا حضوريّاً وإمّا بشكل مدمج، وإمّا افتراضيّاً بشكل كامل، على ما يرتئي مدير المؤسسة أو مديرتها، كلّ مدرسة بحسب ظروفها. (النهار)

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