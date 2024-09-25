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لبنان

5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا إلى لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:58
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أرسلت بريطانيا 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان، لدعم جهود الاستجابة الإنسانية، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
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الشرق نقلا عن رويترز: بريطانيا ترسل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان لدعم جهود الاستجابة الإنسانية
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