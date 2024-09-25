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لبنان

ميقاتي يرحب بالنداء الدولي لوقف مؤقت لإطلاق النار: العبرة التزام اسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 22:54
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عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتّحدة الاميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان.
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وقال: تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ  القرارات الدولية.

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