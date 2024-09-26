منذ الصباح... سلسلة من الغارات العنيفة على الجنوب

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ونفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على سحمر ويحمر ولبايا في البقاع الغربي.



وقد استهدف العدو الإسرائيلي بلدة كفرتبنيت بغارتين وأخرى على النبطية، فضلاً عن سلسلة من الغارات في القطاع الأوسط. أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات مجدل زون، صور الحوش، كفرمان، تبنين وبرعشيت، طيردبا ــ محطة شاهين، دير قانون النهر، المجادل، لبايا، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، طير دبا، عيتيت، بدياس، معركة، البازورية، دبين، دير سريان، تولين، طورا، خربة سلم.ونفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على سحمر ويحمر ولبايا في البقاع الغربي.وقد استهدف العدو الإسرائيلي بلدة كفرتبنيت بغارتين وأخرى على النبطية، فضلاً عن سلسلة من الغارات في القطاع الأوسط.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين على دفعتين، مستهدفة منزلا في البلدة.

في السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. كما أدت الغارة على بلدة قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح والاثنان من الجنسية السورية.