Advertisement

لبنان

بسبب الحرب... الأفران تتخذ إجراء يتعلق بالخبز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-09-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1252184-638629353093534474.jpeg
Doc-P-1252184-638629353093534474.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الافران منذ يوم أمس تبيع ربطتي خبز للمواطنين فقط، مما أعاد إلى الاذهان أزمة الرغيف.
يذكر أن سعر ربطة الخبز ارتفع من ٥٥ إلى ٦٥ ألف ليرة.


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول بإدارة بايدن: مقترح وقف إطلاق النار في لبنان جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية
lebanon 24
26/09/2024 10:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة السماعية
lebanon 24
26/09/2024 10:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: مستعدون لتقديم الدعم للبنان ويجب منع إسرائيل من توسيع الحرب في المنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/09/2024 10:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حرب برية مع لبنان هي فخ قاتل أعده حزب الله
lebanon 24
26/09/2024 10:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأفران

لبنان

الخبز

حرب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-26
02:00 | 2024-09-26
03:00 | 2024-09-26
02:56 | 2024-09-26
02:54 | 2024-09-26
02:48 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24