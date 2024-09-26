بسبب الحرب... الأفران تتخذ إجراء يتعلق بالخبز

بدأت الافران منذ يوم أمس تبيع ربطتي خبز للمواطنين فقط، مما أعاد إلى الاذهان أزمة الرغيف.

يذكر أن سعر ربطة الخبز ارتفع من ٥٥ إلى ٦٥ ألف ليرة.







Advertisement