منسقة الأمم المتحدة في لبنان: أرحب وأشيد بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار

كتبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت على منصة "إكس": "أرحب وأشيد بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا للسماح بمساحة للديبلوماسية للنجاح، مع التعويل على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة".

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