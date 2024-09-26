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لبنان

منسقة الأمم المتحدة في لبنان: أرحب وأشيد بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:41
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كتبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت على منصة "إكس": "أرحب وأشيد بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا للسماح بمساحة للديبلوماسية للنجاح، مع التعويل على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة".
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