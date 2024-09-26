الابيض يطلق اليوم حملة لتعزيز الكادر التمريضي

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يزور وزير الصحة العامة فراس الابيض نقابة الممرضات والممرضين عند الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم ، ويعقد اجتماعا تنسيقيا مع مجلس النقابة، يليه مؤتمر صحافي مشترك مع النقيبة عبير سهيل الكردي عند الثانية بعد الظهر لاطلاق حملة لتعزيز الكادر التمريضي حرصا على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة بعد توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان.تشتمل الحملة على استقبال ممرضات وممرضين يتم تسجيل اسمائهم وفق آلية تحددها النقابة ليصار إلى الاستفادة من جهودهم وخبراتهم، من خلال توزيعهم على المؤسسات الاستشفائية ومراكز الرعاية والإيواء من أجل تقديم الرعاية للجرحى وكذلك للمرضى من النازحين.