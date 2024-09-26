"الحزب" على موقفه... هل تشمل مفاوضات وقف إطلاق النار غزة؟

أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك أفكار ومناقشات ولكن ليس هناك نتيجة حتى اللحظة، لافتة إلى أن المناقشات ليست مرتبطة بلبنان فقط بل تشمل غزة.



وفي حين اعتبرت المصادر أن ليس هناك أي طرف لبناني قادر على الضغط على "حزب الله"، أكدت أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ينصح "الحزب" ويقدم استشارات ولكن يستحيل الضغط عليه.



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وشددت المصادر على أن "حزب الله" لا يزال على موقفه "لا فك ارتباط بين لبنان وغزة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد تسجيل انتصار في الضربات على لبنان بالإعلان عن كسر القاعدة الهرمية لحزب الله".