Advertisement

لبنان

"الحزب" على موقفه... هل تشمل مفاوضات وقف إطلاق النار غزة؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1252251-638629443306081511.jpeg
Doc-P-1252251-638629443306081511.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك أفكار ومناقشات ولكن ليس هناك نتيجة حتى اللحظة، لافتة إلى أن المناقشات ليست مرتبطة بلبنان فقط بل تشمل غزة.

وفي حين اعتبرت المصادر أن ليس هناك أي طرف لبناني قادر على الضغط على "حزب الله"، أكدت أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ينصح "الحزب" ويقدم استشارات ولكن يستحيل الضغط عليه.
 
وشددت المصادر على أن "حزب الله" لا يزال على موقفه "لا فك ارتباط بين لبنان وغزة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد تسجيل انتصار في الضربات على لبنان بالإعلان عن كسر القاعدة الهرمية لحزب الله".
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-26
05:15 | 2024-09-26
05:14 | 2024-09-26
05:09 | 2024-09-26
05:09 | 2024-09-26
05:00 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24