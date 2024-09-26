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لبنان

إسرائيل تستخدم قذائف "شارون" في لبنان.. هل تُحدث زلزالا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2024 | 05:15
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أفيد في الأيام الأخيرة أنّ اللبنانيين شعروا بـ"هزات غير عادية" مترافقة مع القصف الإسرائيلي غير المسبوق بقنابل ارتجاجية والذي استهدف مناطق عديدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتُحدث هذه الصواريخ انفجارا قويا يترافق مع هزة أرضية قد يشعر بها المتواجدون في المنطقة المستهدفة بأكملها وحتى المناطق البعيدة.
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وتُعرف هذه القنابل الإرتجاجية باسم قنابل "شارون" أو "المطرقة" وهي مُخصصة لقصف الملاجئ والأنفاق والمراكز المحصنة تحت الأرض.

وفي هذا الإطار، يقول الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور طوني نمر عبر "لبنان 24" "إننا نسمع منذ فترة من الأهالي في المناطق المُستهدفة أنهم يشعرون بالقنابل الارتجاجية"، مضيفا: "لا أعلم كيف تعمل هذه القنابل ولكن ما يشعر به الناس قد يكون موجات قريبة أو تشبه الموجات التي نشعر بها خلال الزلازل".

وأشار نمر إلى ان "الهدف من هذه القنابل قد يكون ان تخترق أكثر وان تصل إلى أنفاق تحت الأرض كما يُقال، ولكن هذا الأمر لا يعني انها تُحدث هزات أو أنها تُحرّك الفوالق الزلزالية، لأن الفالق لا يتحرّك الا إذا استهدفه القصف مباشرة أو كان قريبا جدا منه".

وأوضح نمر ان "القنابل المُستخدمة في القصف تسبب بطبيعتها هذه الارتجاجات بهدف اختراق الأبنية التي تحتوي على طبقات تحت الأرض أو إذا كانت تحتوي على أنفاق وهي استخدمت أيضا في غزة" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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