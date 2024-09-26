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لبنان

بالأسماء... إسرائيل قصفت 4 معابر حدوديّة بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت 4 معابر حدوديّة مع سوريا في البقاع الشمالي.

وبحسب المعلومات، طالت الغارات معبر العريض ومعبر مطربا ومعبر صالح إضافة إلى معبر قبش.
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