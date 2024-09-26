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لبنان

"عدد النازحين في المراكز بلغ 70100 شخصاً"... مولوي: المساعدات غير كافية

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:48
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أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي متابعة الوزارة قضية استيعاب النازحين على مدار الساعة مع المحافظين.

وقال المولوي خلال مؤتمر صحافي: "نولي اهتماما بمراكز إيواء النازحين من الجنوب اللبناني"، لافتاً إلى أن  عدد النازحين في مراكز الإيواء بلغ 70100 .
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وفي حين شدد على أنه تم تفعيل كل خلايا إدارة الكوارث بالمحافظات، شدد على أن  مساعدات المنظمات الدولية غير كافية 

وأضاف أنه تمّت معالجة أي احتكاكات رافقت عملية النزوح في لحظتها.
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