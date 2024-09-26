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لبنان

تقي الدين: انعدمت الرحمة

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:34
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كتب رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين عبر حسابه على منصة "اكس":‏ "يستغل المحتكرون وتجار الحروب ظروف الحرب لجني الأرباح الطائلة عبر إستغلال حاجات الناس و إستغلال الحرب. الناس (عايفة حالها من الفقر). من يساند لبنان اليوم المنهك إقتصاديا وماليا ومعيشيا وأمنيا ومعنويا من كل هذا الدمار والمجازر المرتكبة بحقه ؟!! والرحمة انعدمت".
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