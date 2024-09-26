يستخدمها "حزب الله"... بين سوريا ولبنان إليكم ما استهدفته إسرائيل اليوم

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أغارت على بنى تحتية على الحدود السورية - اللبنانية، يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى لبنان، لاستهداف إسرائيل.

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وأضاف المتحدث باسم جيش العدوّ أنّ "إسرائيل تعمل على منع دخول وسائل قتالية إلى لبنان لتسليح حزب الله".



