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لبنان

يستخدمها "حزب الله"... بين سوريا ولبنان إليكم ما استهدفته إسرائيل اليوم

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:39
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أغارت على بنى تحتية على الحدود السورية - اللبنانية، يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى لبنان، لاستهداف إسرائيل.
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وأضاف المتحدث باسم جيش العدوّ أنّ "إسرائيل تعمل على منع دخول وسائل قتالية إلى لبنان لتسليح حزب الله". 

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