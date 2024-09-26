وزارة الصحة تنشر تحديثا مفصلا بحصيلة الغارات على بلدات قضاء صور

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر بجروح وفق التالي:قانا: شهيد وثلاثة جرحى.قدموس: شهيدان وجريح.برج الشمالي: خمسة جرحى.حناويه: جريح.الحميري: جريح.القليلة: جريحان.صور: أربعة جرحى".