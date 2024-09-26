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لبنان

الحصيلة مرتفعة... كم بلغ عدد الشهداء في "غارة يونين"؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:29
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة يونين حيث أدت إلى استشهاد عشرين شخصا من بينهم تسعة عشر من الجنسية السورية.
 
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