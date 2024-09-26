المطران تابت وجه رسالة عاجلة إلى رئيس وزراء كندا ... ماذا جاء فيها؟

وجه راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت رسال عاجلة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لتصعيد العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء أرض الأرز بما في ذلك الضواحي المسيحية، وحث كندا على الدعوة إلى ضبط النفس إلى أقصى حد وخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي لأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، وبالاعتماد على قيادتكم، لا بد من اتخاذ خطوات ديبلوماسية لاستعادة السلام في لبنان.
وجاء في رسالة المطران تابت:
"أكتب إليكم بإحساس شديد بالحاجة الملحة، لألفت انتباهكم إلى الوضع الكارثي والمتقلب الحالي في لبنان.
يشعر الكنديون اللبنانيون الموارنة في جميع أنحاء كندا، مثل جميع اللبنانيين من جميع الطوائف، في كندا والخارج، بالخوف على أحبائهم في ظل ما يشهده لبنان من غارات جوية وقصف غير مسبوق يستهدف الأطفال والمدنيين.
إنني أشعر بقلق عميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لتصعيد العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء أرض الأرز بما في ذلك الضواحي المسيحية.
لا يزال الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية شهدها على الإطلاق، فلبنان لم يتعاف بعد من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والمستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطبية، ناهيك عن النازحين الذين بلغ عددهم 500 ألف مدني.
إنني أحث كندا على الدعوة إلى ضبط النفس إلى أقصى حد وخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي لأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.
وبالاعتماد على قيادتكم، لا بد من اتخاذ خطوات ديبلوماسية لاستعادة السلام في لبنان".