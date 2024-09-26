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لبنان

المطران تابت وجه رسالة عاجلة إلى رئيس وزراء كندا ... ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:43
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وجه راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت رسال عاجلة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لتصعيد العنف ‏ضد المدنيين في جميع أنحاء أرض الأرز بما في ذلك الضواحي ‏المسيحية، وحث كندا على الدعوة إلى ضبط النفس إلى أقصى حد وخفض ‏التصعيد والالتزام بالقانون الدولي لأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، وبالاعتماد على قيادتكم، لا بد من اتخاذ خطوات ديبلوماسية لاستعادة ‏السلام في لبنان.‏
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‏وجاء في رسالة المطران تابت:
"أكتب إليكم بإحساس شديد بالحاجة الملحة، لألفت انتباهكم إلى الوضع ‏الكارثي والمتقلب الحالي في لبنان.‏
يشعر الكنديون اللبنانيون الموارنة في جميع أنحاء كندا، مثل جميع ‏اللبنانيين من جميع الطوائف، في كندا والخارج، بالخوف على أحبائهم ‏في ظل ما يشهده لبنان من غارات جوية وقصف غير مسبوق يستهدف ‏الأطفال والمدنيين.‏
إنني أشعر بقلق عميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لتصعيد العنف ‏ضد المدنيين في جميع أنحاء أرض الأرز بما في ذلك الضواحي ‏المسيحية.‏
لا يزال الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية شهدها على ‏الإطلاق، فلبنان لم يتعاف بعد من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ‏‏2020، والمستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطبية، ناهيك عن ‏النازحين الذين بلغ عددهم 500 ألف مدني.‏
إنني أحث كندا على الدعوة إلى ضبط النفس إلى أقصى حد وخفض ‏التصعيد والالتزام بالقانون الدولي لأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.‏
وبالاعتماد على قيادتكم، لا بد من اتخاذ خطوات ديبلوماسية لاستعادة ‏السلام في لبنان".‏
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