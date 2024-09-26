تفجير أجهزة "بيجر".. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع اكس انه بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٤ ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ١٨:٠٠ حتى الساعة ٢٠:٠٠ بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات.

Advertisement