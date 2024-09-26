Advertisement

لبنان

إتحاد بلديات جرد القيطع: ٣٠٦ عائلات نازحة والوافدون قاربوا الـ١٦٠٠

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1252511-638629708004503106.png
Doc-P-1252511-638629708004503106.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت غرفة العمليات في إتحاد بلديات جرد القيطع في تقرير عن وضع النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع وبيروت، إلى أنه "عملا بتعميم محافظ عكار وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ في المحافظة وغرفة الطوارىء الحكومية، وبالتعاون مع البلديات ومخاتير القرى وجمعيات محلية، قامت الغرفة بإحصاء ٣٠٦ عائلات نازحة تتضمن ١٣٤٩ فردا في حين أن عدد الوافدين إلى بلدات الاتحاد قارب ١٦٠٠ فرد ولا يزالون يتوافدون".
Advertisement
 

ولفتت الغرفة الى أنها "تعمل على متابعة وتأمين مراكز إيواء: مبنى مهنية مشمش - مدرسة حرار الرسمية - مدرسة قبعيت الرسمية وأكثر من ٦٠ منزلا في جميع قرى وبلدات الاتحاد، كما عملت على تأمين بعض المستلزمات -فرش نوم- ومياه وأكل وبعض المستلزمات الخاصة لبعض النازحين، ومن خلال المتابعة تبين الحاجة إلى الكثير من المستلزمات والاحتياجات المعيشية والصحية وأماكن الإيواء، وما زالت تتلقى إتصالات عديدة من قبل نازحين وافدين لتأمين تلك الاحتياجات". 

كما نوهت الغرفة بـ"الجهود الجبارة التي بُذلت لاستيعاب موجة النزوح هذه"، سائلة "الله عز وجل أن يحفظ وطننا لبنان وأن يفرج الهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2024-09-26
17:23 | 2024-09-26
16:58 | 2024-09-26
16:55 | 2024-09-26
16:53 | 2024-09-26
16:42 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24