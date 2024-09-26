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لبنان

هحوم جويّ شنّه "حزب الله"... إليكم ما استهدفه بالطائرات

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:05
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه هاجم قاعدة شمشون بسرب من المسيّرات الإنقضاضية.
 
 
وأضاف "الحزب" أنّ "المسيّرات أصابت الأهداف بدقة".
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