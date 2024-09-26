Advertisement

لبنان

توضيح مهمّ من قوى الأمن: هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1252537-638629734874078912.jpg
Doc-P-1252537-638629734874078912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّــة البـلاغ التّالــي:
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية وفيديوهات تحذر من وجود عصابة تتواصل مع عائلات النازحين إثر العدوان الإسرائيلي، مدّعيةً أنها تقدّم المساعدات لهم، ثم يُفقد الاتصال بهذه العائلات ويصبح مصيرها مجهولاً.
Advertisement
كما انتشرت معلومات عن عصابة أخرى على طريق المطار، تقوم بعرض خدماتها لجهة نقل النازحين بواسطة دراجات آلية وتأخذهم إلى مناطق نائية، حيث تُقدِمُ على سلبهم.
تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها قامت بمتابعة هذه المعلومات والتحقق منها، وقد تبيّن عدم وجود أي ادعاءات لدى قطعاتها بهذا الشأن.
 لذلك، تدعو هذه المديرية العامة المواطنين إلى عدم الترويج لمثل هذه الأخبار وتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادر رسمية، وتطلب من الذين تعرضوا لأي عمل مخالف للقانون تقديم شكوى لدى المراجع المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على رقم الطوارئ /112/.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2024-09-26
17:23 | 2024-09-26
16:58 | 2024-09-26
16:55 | 2024-09-26
16:53 | 2024-09-26
16:42 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24