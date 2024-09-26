في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي.. إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني

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في ضاحية بيروت الجنوبية، افاد الدفاع المدني عن إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية قرب مجمع القائم في محلة الرويس بضاحية بيروت الجنوبية واسفرت عمليات الدفاع المدني عن إنقاذ ٣ جرحى وانتشال جثمان شهيد تم نقلهم بالتعاون مع جهات اخرى الى مستشفيات المنطقة.أمّا في محافظة البقاع، قال الدفاع المدني: "لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في بلدة الكرك بحثا عن آخر المفقودين وقد تم انتشال جثامين ٦ شهداء اليوم لتبلغ الحصيلة حتى الآن ١٣ شهيدا و٦ جرحى نقلوا بالتعاون مع جهات اخرى الى مستشفيات المنطقة".في قضاء الشوف - بلدة جون إنتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة جون وقد أسفرت عمليات البحث عن إنقاذ ١٠ جرحى وانتشال جثامين ٩ شهداء.وفي محافظة بعلبك، قال الدفاع المدني: "حصيلة عمليات البحث والإنقاذ في البلدات التي استهدفت بغارات اسرائيلية":-جرحى عدد ١٤-جثامين شهداء عدد ٢١وعن محافظة النبطية، فحصيلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في البلدات التي استهدفت بغارات إسرائيلية:-انتشال جثامين شهداء عدد ٥-انقاذ جريحأمّا في قضاء صور، فالدفاع المدني ينفذ عمليات بحث وإنقاذ في محلة الحميض (بين علما والضهيرة) في محاولة للعثور على مواطنة مفقودة جراء غارة إسرائيلية استهدفت الموقع.وتمّ أيضاً، إسعاف جرحى اثر استهداف فندق البلاتينيوم في محلة المساكن (صور) وعند تنفيذ المهمة اضطر العناصر للانسحاب نتيجة غارات متتالية وقد نجا العناصر وعددهم ١٥ عنصرا من التعرض لأي أذى.في محافظة النبطية:- منازل عدد ١٠- أعشاب وأشجار عدد ٤- محلات عدد ٤- سيارات عدد هأمّأ فبمحافظة البقاع :- منازل ضمن مبنى سكني في بلدة مشغرة- بساتين وأشجار في مشغرة- ٣ مكبات للنفايات في كل من : الصويري، المنارة، مجدل عنجر.أيضاً، قضاء صور وقضاء الزهراني:- منازل عدد ٨- سيارات عدد ٢- كاراج عدد ١- أعشاب وأشجار (عدد ٢) في البيسارية والعاقبيةمن جانب آخر، فيمحافظة بعلبك :- محلات ومستودع عدد ١- منازل عدد ١- أعشاب عدد ١أخيراً، في قضاء صور:- إعادة فتح طرقات قُطعت بسبب القصف الإسرائيلي في جويا- توزيع مواد غذائية هبة من صاحب إحدى التعاونيات على المواطنين.