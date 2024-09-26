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لبنان

بوريل يحذر من تحول لبنان إلى غزة جديدة

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:09
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حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من تحول لبنان إلى غزة جديدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.
وأشار بوريل، في كلمته عن الوضع بلبنان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى أن 60 ألف لبناني اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ تشرين الأول 2023.
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ولفت إلى "بقاء 200 ألف لبناني في الطرقات بعد أن دُمرت منازلهم بشكل ممنهج".
وشدد على أن تصعيد التوتر لن يحل أي شيء مؤكدا أن "ما يحدث في جنوب لبنان لا يمكن فصله عما يحدث في غزة".
وأضاف: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع جنوب لبنان من أن يصبح غزة جديدة. (لبنان) يتحول إلى غزة جديدة".
ولفت إلى وجود أساس قانوني لحل النزاع الإسرائيلي اللبناني بتذكيره بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر قبل حوالي 20 عاما.
وفي معرض انتقاده مجلس الأمن قال المسؤول الأوروبي: "أحيانا أتساءل عما إذا كان من الأفضل الحديث عن ’غياب الأمن’ وليس ’الأمن’ في مجلس الأمن الذي يسجل الأزمات والاتهامات والشكاوى لكنه لا يحلها".
وأردف بوريل: "المجلس الذي إذا اتفق على شيء لا يستطيع تنفيذه. هذه مأساة كبيرة".
وذكر أنه على الجميع الآن أن يفعلوا شيئا من أجل وقف إطلاق النار على طول "الخط الأزرق" الفاصل.
وقال "من فضلكم، دعونا نحاول الدعوة بالإجماع إلى وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق وتنفيذ هذا القرار الشهير رقم 1701".  ( الأناضول)

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