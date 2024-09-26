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لبنان

لموظفي القطاع العام... خبر عاجل من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:34
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نظراً للظروف الراهنة، أعلنت وزارة المالية ان مديرتي الصرفيات والخزينة وبجهد مضاعف من موظفي المديرتين، حولت كافة رواتب القطاع العام وكافة الاسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين عسكرين ومدنيين، الى مصرف لبنان قبل نهاية هذا الشهر، وبات بإمكان المعنيين تسلم رواتبهم من مصارفهم الخاصة بكل منهم اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة ٢٧ الجاري. وبات بإمكان المتقاعدين من عسكريين ومدنيين قبض معاشاتهم اعتبار من بعد ظهر اليوم.
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