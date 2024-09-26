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لبنان

بلينكن: العالم كله يرغب بهدنة في لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:45
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على الرغم من رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقت سابق، اليوم الخميس، وقف الغارات في لبنان، حتى إفساح المجال للمساعي الدولية، كررت الولايات المتحدة تمسكها بالهدنة المؤقتة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لشبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية، اليوم الخميس، إن دول العالم بما في ذلك كبرى الدول العربية ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله على الحدود.
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وردا على سؤال حول رفض إسرائيل لمقترح وقف النار قدمته فرنسا والذي دعمه الولايات المتحدة، كرر بلينكن الموقف عينه، قائلا إن العالم برمته "يتحدث بوضوح نيابة عن جميع الدول الرئيسية في أوروبا والمنطقة بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار".
كما أضاف أنه سيجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في نيويورك خلال الساعات المقبلة لمناقشة تلك المسألة.
(العربية)


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