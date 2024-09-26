هل تدفع إسرائيل "حزب الله" إلى ما وراء "الليطاني" بالقوة؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أجرى تدريبا يحاكي مناورة برية في لبنان، لافتا إلى أن تدريبات اللواء السابع جرت على بُعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية.وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون قال قبل أيام عدة: "إذا لم ينسحب حزب الله من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها".في هذا الشأن، قال محرر شؤون الدفاع في صحيفة "هآرتس" أمير أورين لـ"سكاي نيوز" إن إسرائيل تشير إلى أنها مستعدة لفعل ذلك، فلديها الخطط والتدريب والقوات المنتشرة القريبة من الحدود. ولو أعطيت الإشارة من الحكومة، فإن الجيش سيفعل ذلك"، معتبراً ان "الأمر جدي وهذا ليس فقط خدعة".واضاف اورين: "الهدف هو أن يكون هناك سلام وأمن وأن يبتعد عناصر حزب الله عن الحدود وأن يعود السكان إلى منازلهم".وتابع: "من الأفضل أن يجربوا الدبلوماسية ولكن مع الالتزام بأنه في حال لم تنجح، يجب دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني حتى يطبق القرار 1701".