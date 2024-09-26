بري: نتنياهو يكذب ولا يمكننا التخلي عن غزة

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على اننا "نتمسك بإحياء مطلب وقف إطلاق النار في غزة كما في لبنان"، مؤكداً انه "لا يمكننا التخلي عن غزة".







وقال بري لصحيفة "لوريان لو جور": "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يكذب على الجميع وتراجع عن موافقته على المبادرة".

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