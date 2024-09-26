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لبنان

صمت

Lebanon 24
26-09-2024 | 18:08
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يلتزم نواب كتلة وازنة في المعارضة الصمت، بانتظار ما سيطرأ على جدول الحرب الدائرة في الشمال والجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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