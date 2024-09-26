نصرةً لفلسطين ولبنان.. هذا ما فعلته المقاومة العراقية فجر اليوم

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، أنها هاجمت هدفا للاحتلال في الجولان السوري المحتل بالطيران المسيّر.



وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل".

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وفي عمليةٍ أخرى، وجّهت المقاومة، بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور)، ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي تابع للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.



وأكدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان استمراراً بنهجنا في مقاومة العدو الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ". (الميادين)